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Спикер Одесской ОВА: без света остаются около 400 тысяч абонентов

Киев • УНН

 • 362729 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что после вражеской атаки без света остаются около 400 тысяч абонентов, передает УНН.

 

Цитата

“Что касается энергетической инфраструктуры, то были попадания и теперь ликвидация последствий займет определенное время. Наиболее пострадали Одесса и Одесский район. Вчера на вечер более 400 тысяч абонентов оставались без света, но энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы постепенно вернуть электроэнергию. Пока первоочередная задача — заживить критическую инфраструктуру. В регионе действуют экстренные выключения электроэнергии”, — отметил Братчук.

Напомним 

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей из-за массированной атаки врага.

Украинские Национальные Новости

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