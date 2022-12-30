Спикер Одесской ОВА: без света остаются около 400 тысяч абонентов

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“Что касается энергетической инфраструктуры, то были попадания и теперь ликвидация последствий займет определенное время. Наиболее пострадали Одесса и Одесский район. Вчера на вечер более 400 тысяч абонентов оставались без света, но энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы постепенно вернуть электроэнергию. Пока первоочередная задача — заживить критическую инфраструктуру. В регионе действуют экстренные выключения электроэнергии”, — отметил Братчук.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей из-за массированной атаки врага.