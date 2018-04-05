Ребров достроково вивів ФК "Аль-Ахлі" у плей-оф азійської Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. ФК “Аль-Ахлі” з Саудівської Аравії під керівництвом українського спеціаліста Сергія Реброва вдало продовжив виступ в азійській Лізі чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Аль-Ахлі”.
Підопічні Реброва перемогли іранський “Трактор-Сазі” 2:0 та очолили таблицю групи А Ліги чемпіонів Азії. У паралельному матчі групи А “Аль-Джазіра” обіграла “Аль-Гарафа” — 3:2.
Таким чином, команда українського фахівця набрала 11 очок із 15 можливих і за тур до закінчення групового раунду забезпечила собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів АФК.
Додамо також, у внутрішньому чемпіонаті Саудівської Аравії клуб Реброва веде боротьбу за чемпіонство і поки відстає на 1 пункт від ФК “Аль-Хіляль”.