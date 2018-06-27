Реальні зарплати українців у травні зросли на 14%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Реальні зарплати українців у травні зросли на 14,1% порівняно із травнем 2017 року. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
“Індекс реальної заробітної плати у травні 2018 року порівняно з квітнем становив 102,9%, а відносно травня 2017 року — 114,1%”, — йдеться у повідомленні.
При цьому, середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні становила 8 725 грн, що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Темп зростання середньої номінальної зарплати порівняно з квітнем становив 102,9%, а порівняно з травнем 2017 року — 127,6%.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики розглядає можливість подальшого збільшення мінімальної заробітної плати до 4200 грн.