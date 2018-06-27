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Реальные зарплаты украинцев в мае выросли на 14%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Реальные зарплаты украинцев в мае выросли на 14,1% по сравнению с маем 2017 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

“Индекс реальной заработной платы в мае 2018 года по сравнению с апрелем составил 102,9%, а относительно мая 2017 года — 114,1%”, — говорится в сообщении.

При этом, средняя номинальная заработная плата штатного работника в мае составила 8725 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

Темп роста средней номинальной зарплаты по сравнению с апрелем составил 102,9%, а по сравнению с мае 2017 года — 127,6%.

Напомним, Министерство социальной политики рассматривает возможность дальнейшего увеличения минимальной заработной платы до 4 200 грн.

Украинские Национальные Новости

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