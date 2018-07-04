"Реал" спростував інформацію щодо придбання Неймара

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Мадридський “Реал” на своєму офіційному сайті спростував чутки щодо переходу в “королівський клуб” нападника “ПСЖ” і збірної Бразилії Неймара, інформує УНН.

“Мадридський „Реал“ не робив ніяких пропозицій „ПСЖ“ або Неймару. Клуб здивований тим, що місцевий іспанський телеканал повідомив абсолютно недостовірну інформацію. Абсолютно ніхто не зв’язувався з будь-якою зі сторін з метою перевірити інформацію, яку можна було досить легко спростувати”, — сказано у повідомленні “галактікос”.

Примітно, що раніше, телеканал TVE повідомив, що мадридський клуб запропонував “ПСЖ” 310 млн. євро за 26-річного нападника.

Нагадаємо, що Неймар перейшов в “ПСЖ” з “Барселони” в попереднє літнє трансферне вікно в 2017 році за 222 млн. євро.

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