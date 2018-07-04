"Реал" опроверг информацию о приобретении Неймара
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Мадридский “Реал” на своем официальном сайте опроверг слухи о переходе в “королевский клуб” нападающего “ПСЖ” и сборной Бразилии Неймара, сообщает УНН.
“Мадридский „Реал“ не делал никаких предложений „ПСЖ“ или Неймару. Клуб удивлен тем, что местный испанский телеканал сообщил абсолютно недостоверную информацию. Абсолютно никто не связывался с любой из сторон с целью проверить информацию, которую можно было достаточно легко опровергнуть”, — говорится в сообщении “галактикос”.
Примечательно, что ранее, телеканал TVE сообщил, что мадридский клуб предложил “ПСЖ” 310 млн. евро за 26-летнего нападающего.
Напомним, что Неймар перешел в “ПСЖ” из “Барселоны” в прежнее летнее трансферное окно в 2017 году по 222 млн. евро.