"Реал" опроверг информацию о приобретении Неймара

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 84933 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112325 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133251 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140117 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176900 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155430 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142616 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130604 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 187378 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118387 просмотра

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"Реал" опроверг информацию о приобретении Неймара

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Мадридский “Реал” на своем официальном сайте опроверг слухи о переходе в “королевский клуб” нападающего “ПСЖ” и сборной Бразилии Неймара, сообщает УНН.

“Мадридский „Реал“ не делал никаких предложений „ПСЖ“ или Неймару. Клуб удивлен тем, что местный испанский телеканал сообщил абсолютно недостоверную информацию. Абсолютно никто не связывался с любой из сторон с целью проверить информацию, которую можно было достаточно легко опровергнуть”, — говорится в сообщении “галактикос”.

Примечательно, что ранее, телеканал TVE сообщил, что мадридский клуб предложил “ПСЖ” 310 млн. евро за 26-летнего нападающего.

Напомним, что Неймар перешел в “ПСЖ” из “Барселоны” в прежнее летнее трансферное окно в 2017 году по 222 млн. евро.

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