"Реал" націлився на підписання зіркового конкурента Луніну - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Мадридський "Реал", якому належать трансферні права на Андрія Луніна, бажає підсилитись одним з найдорожчих воротарів світу, повідомляє УНН із посиланням на Tuttosport.
За інформацією ЗМІ, мадридська команда виразила готовність витратити 50 млн євро заради трансферу стража воріт "Мілана" Джанлуїджі Доннарумми.
Видання стверджує, що у наставника "королівського клубу" Зінедіна Зідана є претензії до гри нинішнього кіпера - бельгійця Тібо Куртуа. Доннарумма має виправити цю ситуацію.
У такому випадку Доннарумма стане конкурентом для українського кіпера Андрія Луніна, який належить "Реалу", але виступає у оренді в "Ов'єдо".
Додамо, нинішній контракт Доннарумми з "Міланом" діятиме до червня 2021-го.
Як повідомлялося раніше в УНН, українець Лунін може стати резервним воротарем "Реала".