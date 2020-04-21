"Реал" нацелился на подписание звездного конкурента Лунину - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Мадридский "Реал", которому принадлежат трансферные права на Андрея Лунина, желает усилиться одним из самых дорогих вратарей мира, сообщает УНН со ссылкой на Tuttosport.
За информацией СМИ, мадридская команда выразила готовность потратить 50 млн евро ради трансфера стража ворот "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.
Издание утверждает, что у наставника "королевского клуба" Зинедина Зидана есть претензии к игре нынешнего кипера команды - бельгийца Тибо Куртуа. Доннарумма должен исправить эту ситуацию.
В таком случае Доннарумма станет конкурентом для украинского голкипера Андрея Лунина, который принадлежит "Реалу", но выступает в аренде за "Овьедо".
Добавим, нынешний контракт Доннаруммы с "Миланом" будет действовать до июня 2021 года.
Как сообщалось ранее в УНН, украинец Лунин может стать резервным вратарем "Реала".