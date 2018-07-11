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РБ ООН назвала історичним кроком підписання декларації між Ефіопією і Еритреєю

РБ ООН назвала історичним кроком підписання декларації між Ефіопією і Еритреєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Рада Безпеки ООН вважає підписання декларації про мир і дружбу між Ефіопією і Еритреєю історичним кроком, який матиме позитивні наслідки для всього регіону. Про це йдеться в поширеному у вівторок спільній заяві, інформує УНН.

“Країни РБ привітали намір обох країн відновити дипломатичні зв’язки і відкрити нову главу співпраці і партнерства”, — наголошується в документі.

Як відзначили країни Радбезу, підписання декларації є “історичним і значущим кроком зі значними позитивними наслідками для Африканського Рогу і всього регіону”. “Члени Ради Безпеки також вітають намір Еритреї та Ефіопії спільно працювати в інтересах регіональної безпеки і сподіваються на активну участь Еритреї в роботі Міжурядової організації з розвитку”, — підкреслюється в заяві.

Країни Радбезу підтвердили свою готовність підтримувати роботу Ефіопії і Еритреї з реалізації підписаної декларації.

Як повідомляв УНН, РБ ООН ухвалила резолюцію щодо захисту дітей в збройних конфліктах.

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