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Разумков закликав українців боротися проти дискримінації

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков з нагоди річниці звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим) закликав боротися проти будь-якої дискримінації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

Разумков закликав українців боротися проти дискримінації

"75 років тому в’язні одного з найбільших концентраційних таборів отримали свободу, якої вже не чекали. Спогади цих людей досі змушують увесь світ здригатися від жаху і смутку", - зазначив Разумков.

За його словами, не можна забувати історію і не варто сподіватися, що такого більше не станеться.

"Ми не можемо просто сподіватися, що подібне більше ніколи не повториться. Кожен із нас зобов’язаний боротися проти будь-яких проявів дискримінації: расової, етнічної, релігійної та будь-якої іншої. Адже здорове суспільство можна збудувати лише на принципах незалежності, поваги до свобод і прав кожного народу, кожної культури", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, як повідомила менеджер програм Міжнародної організації з міграції Тереза Розенфельд, серед українських ветеранів 49% стикались з упередженим ставленням до себе у суспільстві.

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