Разумков закликав українців боротися проти дискримінації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков з нагоди річниці звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим) закликав боротися проти будь-якої дискримінації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"75 років тому в’язні одного з найбільших концентраційних таборів отримали свободу, якої вже не чекали. Спогади цих людей досі змушують увесь світ здригатися від жаху і смутку", - зазначив Разумков.
За його словами, не можна забувати історію і не варто сподіватися, що такого більше не станеться.
"Ми не можемо просто сподіватися, що подібне більше ніколи не повториться. Кожен із нас зобов’язаний боротися проти будь-яких проявів дискримінації: расової, етнічної, релігійної та будь-якої іншої. Адже здорове суспільство можна збудувати лише на принципах незалежності, поваги до свобод і прав кожного народу, кожної культури", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, як повідомила менеджер програм Міжнародної організації з міграції Тереза Розенфельд, серед українських ветеранів 49% стикались з упередженим ставленням до себе у суспільстві.