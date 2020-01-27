Разумков призвал украинцев бороться против дискриминации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков по случаю годовщины освобождения заключенных из нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим) призвал бороться против любой дискриминации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.
"75 лет назад узники одного из крупнейших концентрационных лагерей получили свободу, которой уже не ждали. Воспоминания этих людей до сих пор заставляют весь мир содрогаться от ужаса и печали", - отметил Разумков.
По его словам, нельзя забывать историю и не стоит надеяться, что такого больше не произойдет.
"Мы не можем просто надеяться, что подобное больше никогда не повторится. Каждый из нас обязан бороться против любых проявлений дискриминации: расовой, этнической, религиозной и любой другой. Ведь здоровое общество можно построить только на принципах независимости, уважения свобод и прав каждого народа, каждой культуры", - отметил Разумков.
Напомним, как сообщила менеджер программ Международной организации по миграции Тереза Розенфельд, среди украинских ветеранов 49% сталкивались с предвзятым отношением к себе в обществе.