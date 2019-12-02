Разумков: ВРУ не отримувала подання від Генпрокуратури на Федину і Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішній день ще не отримала від Генпрокуратури подання про зняття недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого президента України Петра Порошенка та нардепа від “Європейської солідарності” Софії Федини. Про це заявив на брифінгу після Погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Я не можу казати будуть чи не будуть подання. Тому що я не є представником генеральної прокуратури і Генпрокурора. Я б хотів вам нагадати, що саме він направляє ці подання до ВРУ. На сьогодні таких подань ще не було”, — зазначив Разумков, відповідаючи на питання чи будуть розглядатися на цьому тижні у Раді подання про зняття недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності Федини та Порошенка.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оприлюднило перелік із 13 справ, у яких фігурує п’ятий президент України Петро Порошенко.