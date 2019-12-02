Разумкова: ВРУ не получала представление от Генпрокуратуры на Федыну и Порошенко

“Я не могу говорить будут или не будут представления. Потому что я не являюсь представителем генеральной прокуратуры и Генпрокурора. Я бы хотел вам напомнить, что именно он направляет эти представления в ВРУ. На сегодня таких представлений еще не было”, — отметил Разумков, отвечая на вопрос будут ли рассматриваться на этой неделе в Раде представление о снятии неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности Федыны и Порошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований обнародовало перечень из 13 дел, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.