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Разумков у виступі кандидата на посаду спікера ВР окреслив основні законодавчі ініціативи

Разумков у виступі кандидата на посаду спікера ВР окреслив основні законодавчі ініціативи

Київ • УНН

 • 6988 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Дмитро Разумков у виступі кандидата на посаду спікера ВР окреслив основні законодавчі ініціативи, пише УНН.

Він наголосив, що протягом багатьох років падала довіри до парламентаризму.

“Рада буде місцем, де воля українського народу буде перекладатися мовою законодавства”, — пообіцяв Разумков. Він також наголосив, що нардепи працюватимуть так само наполегливо як прості українці.

Він визначив, що слід скасувати депутатську недоторканність, припинити кнопкодавство, розробити механізм відкликання нардепів.

“Треба нести відповідальність (...) Треба припинити цей піар та зняти з нас з вами, а не з наступних, ту саму недоторканність”, — наголосив Разумков.

Також він закликав опозицію закликати за спільні рішення, які на користь держави. Також він наголосив на необхідності реформ, повернути відповідальність за незаконне збагачення, провести дерегуляцію, створити умови для інвестування в Україну. Реформувати правосуддя, які мають бути “Слугами правосуддя”, припинити дублювання функцій державними органами, забезпечити законодавче підгруння для економічного прориву, провести легалізацію капіталів.

“Ми повинні заохотити викривачів системної корупції”, — Разумков.

Як писав УНН, Разумков заявив, що “Слуга народу” має право коаліції.

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