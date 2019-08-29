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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 12809 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114242 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125042 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116454 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122046 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126404 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151557 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Разумков в выступлении кандидата на должность спикера ВР обозначил основные законодательные инициативы

Разумков в выступлении кандидата на должность спикера ВР обозначил основные законодательные инициативы

Киев  •  УНН

 • 6983 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Дмитрий Разумков в выступлении кандидата на должность спикера ВР обозначил основные законодательные инициативы, пишет УНН.

Он отметил, что в течение многих лет падала доверия к парламентаризму.

“Совет будет местом, где воля украинского народа будет переводиться языком законодательства”, — пообещал Разумков. Он также отметил, что нардепы будут работать так же настойчиво как простые украинцы.

Он определил, что следует отменить депутатскую неприкосновенность, прекратить кнопкодавство, разработать механизм отзыва нардепов.

“Надо нести ответственность (...) Надо прекратить этот пиар и снять с нас с вами, а не из следующих, ту самую неприкосновенность”, — отметил Разумков.

Также он призвал оппозицию призвать за общие решения, в пользу государства. Также он отметил необходимость реформ, вернуть ответственность за незаконное обогащение, провести дерегуляцию, создать условия для инвестирования в Украину. Реформировать правосудие, которое должны быть “Слугой правосудия”, прекратить дублирование функций государственными органами, обеспечить законодательное пидгруння для экономического прорыва, провести легализацию капиталов.

“Мы должны поощрить обличителей системной коррупции”, — Разумков.

Как писал УНН Разумков заявил, что “Слуга народа” имеет право коалиции.

Украинские Национальные Новости

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