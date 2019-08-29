Разумков заявив, що "Слуга народу" має право коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Фракція партії "Слуга народу", яка має 254 народних депутатів, має право на коаліцію. Про це заявив лідер партії “Слуга народу”, член тимчасової президії ВР 9-го скликання Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Депутатська фракція Верховної Ради України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має прово коаліції депутатської фракції у Верховній Раді України, передбаченою Конституцією. Оголошую, що зареєстрована депутатська фракція "Слуга народу" налічує... 254 депутатів, що склали більшість народних депутатів від кількісного складу ВР України, і має права коаліції депутатських фракцій", - вказав Разумков.
Також він оголосив технічну перерву до 14:00.
Додамо, відповідно до статті 83 Конституції України, коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання парламенту, що проводиться після чергових або позачергових виборів, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР. Депутатська фракція, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій.
Нагадаємо, у ВР сформовано 5 фракцій та одну депутатську групу.