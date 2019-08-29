Разумков заявил, что "Слуга народа" имеет право коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Фракция партии "Слуга народа", которая имеет 254 народных депутатов, имеет право на коалицию. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа", член временного президиума ВР 9-го созыва Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"Депутатская фракция Верховной Рады Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет прово коалиции депутатской фракции в Верховной Раде Украины, предусмотренной Конституцией. Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает... 254 депутатов, сложивших большинство народных депутатов от количественного состава ВР Украины, и имеет права коалиции депутатских фракций", - отметил Разумков.
Также он объявил технический перерыв до 14:00.
Добавим, согласно статье 83 Конституции Украины, коалиция депутатских фракций в Верховной Раде формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания парламента, которое проводится после очередных или внеочередных выборов, или в течение месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в ВР. Депутатская фракция, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет права коалиции депутатских фракций.
Напомним, в ВР сформировано 5 фракций и одну депутатскую группу.