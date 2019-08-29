Разумков заявил, что "Слуга народа" имеет право коалиции

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 12948 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114259 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125058 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116469 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122060 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126409 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151562 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150845 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140745 просмотра

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Разумков заявил, что "Слуга народа" имеет право коалиции

Разумков заявил, что "Слуга народа" имеет право коалиции

Киев  •  УНН

 • 9785 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Фракция партии "Слуга народа", которая имеет 254 народных депутатов, имеет право на коалицию. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа", член временного президиума ВР 9-го созыва Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Депутатская фракция Верховной Рады Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет прово коалиции депутатской фракции в Верховной Раде Украины, предусмотренной Конституцией. Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает... 254 депутатов, сложивших большинство народных депутатов от количественного состава ВР Украины, и имеет права коалиции депутатских фракций", - отметил Разумков.

Также он объявил технический перерыв до 14:00.

Добавим, согласно статье 83 Конституции Украины, коалиция депутатских фракций в Верховной Раде формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания парламента, которое проводится после очередных или внеочередных выборов, или в течение месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в ВР. Депутатская фракция, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет права коалиции депутатских фракций.

Напомним, в ВР сформировано 5 фракций и одну депутатскую группу.

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