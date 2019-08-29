Разумков заявил, что "Слуга народа" имеет право коалиции

"Депутатская фракция Верховной Рады Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет прово коалиции депутатской фракции в Верховной Раде Украины, предусмотренной Конституцией. Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает... 254 депутатов, сложивших большинство народных депутатов от количественного состава ВР Украины, и имеет права коалиции депутатских фракций", - отметил Разумков.

Также он объявил технический перерыв до 14:00.

Добавим, согласно статье 83 Конституции Украины, коалиция депутатских фракций в Верховной Раде формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания парламента, которое проводится после очередных или внеочередных выборов, или в течение месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в ВР. Депутатская фракция, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет права коалиции депутатских фракций.

Напомним, в ВР сформировано 5 фракций и одну депутатскую группу.