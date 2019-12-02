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Разумков сподівається, що сенсорна кнопка в Раді з'явиться наступного року

Разумков сподівається, що сенсорна кнопка в Раді з'явиться наступного року

Київ • УНН

 • 10769 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков сподівається, що у 2020 році у Раді запрацює сенсорна кнопка для голосування. Про це він повідомив під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні Апарат Верховної Ради опрацьовує це питання (щодо сенсорної кнопки — ред.), шукаємо колег які б змоги інтегрувати в існуючу систему „Рада“ додаткове обладнання, яке б все ж змогло функціонувати з тим обладнанням, яке є сьогодні. Тому що повна модернізація зали і цієї системи достатньо коштовна подія, сьогодні в бюджеті таких грошей нема”, — зазначив Разумков.

За його словами, якщо питання не вирішиться з мінімальними затратами, то Рада проситиме уряд шукати додаткові ресурси.

Відповідаючи на питання, чи у 2020 році чекати на сенсорну кнопку, Разумков відповів: “Сподіваюся, що так. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб було саме так”.

Нагадаємо, народні депутати України ухвалили в першому читанні проект закону щодо встановлення відповідальності за неперсональне голосування. Відповідне рішення підтримали 287 народних депутатів.

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