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Разумков надеется, что сенсорная кнопка в Раде появится в следующем году

Разумков надеется, что сенсорная кнопка в Раде появится в следующем году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков надеется, что в 2020 году в Совете заработает сенсорная кнопка для голосования. Об этом он сообщил во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

“Сегодня Аппарат Верховной Рады прорабатывает этот вопрос (о сенсорной кнопки — ред.), ищем коллег которые бы имели возможности интегрировать в существующую систему „Рада“ дополнительное оборудование, которое бы все же смогло функционировать с тем оборудованием, которое есть сегодня. Потому что полная модернизация зала и этой системы достаточно дорогое событие, сегодня в бюджете таких денег нет”, — отметил Разумков.

По его словам, если вопрос не решится с минимальными затратами, то Рада будет просить правительство искать дополнительные ресурсы.

Отвечая на вопрос, в 2020 году ждать сенсорную кнопку, Разумков ответил: “Надеюсь, что да. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы было именно так”.

Напомним, народные депутаты Украины приняли в первом чтении проект закона об установлении ответственности за неперсонального голосования. Соответствующее решение поддержали 287 народных депутатов.

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