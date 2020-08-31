Разумков розповів про зміни в графіку роботи ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми “Свобода слова” розповів про зміни в графіку роботи парламенту, передає УНН.
“Два останні тижні перед виборами і тиждень після — це буде робота в регіонах. У вересні та на початку жовтня ми працюватимемо в пленарному режимі та розглянемо більшу частину тих законопроектів, які запропоновані”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, зі слів Разумкова, під час четвертої сесії Верховної Ради нинішнього скликання, яка розпочинається 1 вересня, буде більше політики у зв’язку з проведенням місцевих виборів.
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