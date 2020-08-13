Разумков прокоментував вплив олігархів на народних депутатів

"Я свідомий в тому, що вони можуть орієнтуватись і на ситуацію на ринку, і на політичному ринку – це теж правда. Але навішувати ярлики, що це 100% людина залежить від того, чи іншого представника великого бізнесу, я думаю, що все ж таки не варто", – сказав Разумков, коментуючи питання про залежність народних депутатів України від олігархів.

За його словами, 16 тисяч поправок, які були подані до "антиколомойського законопроекту", це небезпечна технологія.

"Це не спроба покращити закон, а спроба саме загальмувати його. Ми бачили схожу ситуацію з ринком землі. Я 100% є противником такої технології. Вона нова, але вона дуже небезпечна для парламентаризму і для Верховної Ради України", – вважає голова парламенту.

Як повідомляв УНН, за словами Дмитра Разумкова, у Верховній Раді є багато законопроектів, за які не голосувала монобільшість, проте це не означає, що у депутатів немає єдності та є протиріччя з урядом.