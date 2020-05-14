Два нардепи заблокували підписання Зеленським законопроекту про банки

Так, на сайті Верховної Ради України, відповідний проект постанови про скасування результатів голосування щодо прийняття в другому читанні та в цілому проекту закону про банки, що отримав номер № 2571-д-П, було отримано й передано на розгляд керівництву парламенту. Тексту проекту постанови на сайті Верховної Ради станом на ніч з 13 на 14 травня немає.

Окрім того, проєкт постанови про скасування результатів голосування за цей закон (2571-д-П1) зареєстрував і депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Текст його постанови на сайті парламенту також відсутній.

Згідно з регламентом Верховної Ради, поки парламентарі не розглянуть ці постанови, закон не може бути підписаний головою Верховної Ради й переданий на підпис президенту.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 травня ухвалила закон щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№ 2571-д) у другому читанні та в цілому. Його підтримали 270 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський прокоментував ухвалення Радою законопроекту про банки

Ухвалення цього закону — остання з попередніх умов укладення нового договору з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Закон, зокрема, встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Наступне пленарне засідання ВР заплановане на 19 травня.