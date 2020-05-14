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Два нардепи заблокували підписання Зеленським законопроекту про банки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Позафракційний (був виключений з фракції "Слуга народу") народний депутат Антон Поляков зареєстрував у парламенті в середу, 13 травня, постанову про скасування результатів голосування за закон №2571-д - законопроекту про банки, - який Верховна Рада цього ж дня підтримала у другому читанні та в цілому. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт українського парламента.

Два нардепи заблокували підписання Зеленським законопроекту про банки

Так, на сайті Верховної Ради України, відповідний проект постанови про скасування результатів голосування щодо прийняття в другому читанні та в цілому проекту закону про банки, що отримав номер № 2571-д-П, було отримано й передано на розгляд керівництву парламенту. Тексту проекту постанови на сайті Верховної Ради станом на ніч з 13 на 14 травня немає.

Окрім того, проєкт постанови про скасування результатів голосування за цей закон (2571-д-П1) зареєстрував і депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Текст його постанови на сайті парламенту також відсутній.

Згідно з регламентом Верховної Ради, поки парламентарі не розглянуть ці постанови, закон не може бути підписаний головою Верховної Ради й переданий на підпис президенту.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 травня ухвалила закон щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№ 2571-д) у другому читанні та в цілому. Його підтримали 270 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський прокоментував ухвалення Радою законопроекту про банки

Ухвалення цього закону — остання з попередніх умов укладення нового договору з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Закон, зокрема, встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Наступне пленарне засідання ВР заплановане на 19 травня.

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