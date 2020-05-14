Два нардепа заблокировали подписание Зеленским законопроекта о банках

КИЕВ. 14 мая. УНН. Внефракционный (был исключен из фракции “Слуга народа”) народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду, 13 мая, постановление об отмене результатов голосования за закон № 2571-д — законопроекта о банках, — который Верховная Рада в этот же день поддержала во втором чтении и в целом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского парламента.