Два нардепа заблокировали подписание Зеленским законопроекта о банках
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Внефракционный (был исключен из фракции “Слуга народа”) народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду, 13 мая, постановление об отмене результатов голосования за закон № 2571-д — законопроекта о банках, — который Верховная Рада в этот же день поддержала во втором чтении и в целом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского парламента.
Так, на сайте Верховной Рады Украины, соответствующий проект постановления об отмене результатов голосования о принятии во втором чтении и в целом проект закона о банках, получивший номер № 2571-д-П, был получен и передан на рассмотрение руководству парламента. Текста проекта постановления на сайте Верховной Рады по состоянию на ночь с 13 на 14 мая — нет.
Кроме того, проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон (2571-д-П1) зарегистрировал и депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский. Текст его постановления на сайте парламента также отсутствует.
Согласно регламенту Верховной Рады, пока парламентарии не рассмотрят эти постановления, закон не может быть подписан председателем Верховной Рады и передан на подпись президенту.
Напомним, Верховная Рада 13 мая приняла закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д) во втором чтении и в целом. Его поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
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Принятие данного закона — последняя из предварительных условий заключения нового договора с Международным валютным фондом (МВФ). Закон, в частности, устанавливает невозможность возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 19 мая.