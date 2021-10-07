Разумков: команда Зеленського не розпадається - з неї прибирають
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що команда Президента Володимира Зеленського не розпадається, а з неї прибирають. Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко", передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, чому розпадається команда Зеленського, Разумков сказав: “Я не думаю, що вона розпадається, думаю, що з неї прибирають. Це абсолютно різні підходи. (Прибирали —ред.), наприклад (експершого заступника керівника Офісу Президента України Сергія — ред.) Трофімова, (колишнього Генерального прокурора Руслана — ред.) Рябошапку, (екскерівника Офісу Президента Андрія— ред.) Богдана, Разумкова, (колишнього прем’єр-міністра Олексія —ред.) Гончарука”.
Доповнення
Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.
Контекст
Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР.
Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2 — 3 жовтня.
4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.
Додамо
Минулого року Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу Президента України.
Також минулого року ВР звільнила Руслана Рябошапку з посади Генерального прокурора.