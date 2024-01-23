Ратифікація угоди з Литвою про технічне та фінансове співробітництво: уряд схвалив законопроект
Київ • УНН
Кабінет міністрів України схвалив законопроект про ратифікацію угоди з Литвою про технічне та фінансове співробітництво. Угода спрямована на зміцнення двосторонніх відносин та сприяння демократії, правам людини та сталому економічному розвитку в Україні.
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Литвою про технічне та фінансове співробітництво. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
"Схвалено проект Закону "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про технічне та фінансове співробітництво", - написав Мельничук.
Він зазначив, що законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про технічне та фінансове співробітництво, вчинену 24 листопада 2023 року в Києві.
"Угода спрямована на створення рамкових умов для залучення технічної та фінансової допомоги з боку Уряду Литовської Республіки. Реалізація Угоди сприятиме зміцненню двосторонніх відносин, розвитку технічного та фінансового співробітництва між двома державами, здійсненню реформ у сфері європейської інтеграції, сталому економічному і соціальному розвитку, просуванню демократії та прав людини в Україні, участі Литовської сторони у процесі відновлення та відбудови України", - повідомив Мельничук.
Доповнення
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