Ратификация соглашения с Литвой о техническом и финансовом сотрудничестве: правительство одобрило законопроект

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Литвой о техническом и финансовом сотрудничестве. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

"Одобрен проект Закона "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Литовской Республики о техническом и финансовом сотрудничестве", - написал Мельничук.

Он отметил, что законопроектом предлагается ратифицировать Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Литовской Республики о техническом и финансовом сотрудничестве, совершенное 24 ноября 2023 года в Киеве.

"Соглашение направлено на создание рамочных условий для привлечения технической и финансовой помощи со стороны Правительства Литовской Республики. Реализация Соглашения будет способствовать укреплению двусторонних отношений, развитию технического и финансового сотрудничества между двумя государствами, осуществлению реформ в сфере европейской интеграции, устойчивому экономическому и социальному развитию, продвижению демократии и прав человека в Украине, участию Литовской стороны в процессе восстановления и реконструкции Украины", - сообщил Мельничук.

Дополнение

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