Ратификация соглашения с Литвой о техническом и финансовом сотрудничестве: правительство одобрило законопроект

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  105034 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
  •  120316 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  118548 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  153432 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  173080 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  164328 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  162531 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
22 январь 2024, 10:54  •  158526 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  151972 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  238217 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Ратификация соглашения с Литвой о техническом и финансовом сотрудничестве: правительство одобрило законопроект

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения с Литвой о техническом и финансовом сотрудничестве. Соглашение направлено на укрепление двусторонних отношений и содействие демократии, правам человека и устойчивому экономическому развитию в Украине.

Политика •   •  10408 просмотра
Ратификация соглашения с Литвой о техническом и финансовом сотрудничестве: правительство одобрило законопроект

"20 дней в Мариуполе": украинский фильм номинирован на Оскар-2024

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Культура •   •  7168 просмотра
"20 дней в Мариуполе": украинский фильм номинирован на Оскар-2024

В Днепре прогремели взрывы - СМИ

В Днепре прогремели взрывы после предупреждения Воздушных сил о ракете, которая двигалась в сторону города.

Война •   •  12760 просмотра
В Днепре прогремели взрывы - СМИ

На Ровенщине будут судить чиновника, который за взятку передал коммунальную землю в аренду

Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Дубенского района Ривненской области будут судить за получение $4000 взятки за незаконную передачу в аренду земельного участка. Обвинительный акт направлен в суд.

Криминал и ЧП •   •  10301 просмотра
На Ровенщине будут судить чиновника, который за взятку передал коммунальную землю в аренду

В Воздушных силах предупредили о ракетах на Кривой Рог и Днепр

Воздушные силы сообщают, что на Кривой Рог и Днепр движутся ракеты.

Война •   •  15475 просмотра
В Воздушных силах предупредили о ракетах на Кривой Рог и Днепр

Рамштайн-18: Остин призвал "копать глубже" для предоставления Украине больше средств ПВО и перехвата

Министр обороны США Ллойд Остин призвал контактную группу в формате "Рамштайн" предоставить Украине дополнительные наземные системы противовоздушной обороны и перехватчики на фоне продолжающейся войны с рф.

Политика •   •  12610 просмотра
Рамштайн-18: Остин призвал "копать глубже" для предоставления Украине больше средств ПВО и перехвата

Враг сегодня трижды прицельно ударил по спасателям, есть пострадавший - ГСЧС

По сообщениям, сегодня россияне трижды атаковали спасателей в Украине, ранив одного пожарного.

Война •   •  14853 просмотра
Враг сегодня трижды прицельно ударил по спасателям, есть пострадавший - ГСЧС

В оккупированном Крыму российские силовики провели обыск у заместителя председателя ЦИК Курултая

В оккупированном Крыму российские силовики провели незаконный обыск в доме Назима Маметова, заместителя председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа.

Политика •   •  12855 просмотра
В оккупированном Крыму российские силовики провели обыск у заместителя председателя ЦИК Курултая

Рамштайн-18: глава Пентагона заверил, что США остаются полны решимости поддерживать Украину

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил преданность страны поддержке борьбы Украины за свободу. Об этом он заявил во время виртуального 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Политика •   •  12554 просмотра
Рамштайн-18: глава Пентагона заверил, что США остаются полны решимости поддерживать Украину

Силы обороны получат 9,6 млрд грн военного НДФЛ на закупку вооружения и техники: правительство приняло решение

Украинское правительство перечислило 9,6 миллиарда гривен военного сбора на нужды Вооруженных сил для финансирования закупки вооружения, техники, боеприпасов и средств защиты.

Политика •   •  11791 просмотра
Силы обороны получат 9,6 млрд грн военного НДФЛ на закупку вооружения и техники: правительство приняло решение