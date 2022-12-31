Рашисти закрили Генічеськ на виїзд до 6 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Російські окупанти закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області до 6 січня, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території. Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 105 960 осіб, 3029 танків та сотень одиниць військової техніки.