Рашисти закрили Генічеськ на виїзд до 6 січня

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"Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території. Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл", - йдеться у повідомленні.

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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 105 960 осіб, 3029 танків та сотень одиниць військової техніки.