Плюс 710: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 31.12.2022 орієнтовно склали:

· особового складу - близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано;

· танків ‒ 3029 (+3) од;

· бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од;

· артилерійських систем – 2016 (+6) од;

· РСЗВ – 423 (+0) од;

· засоби ППО ‒ 213 (+1) од;

· літаків – 283 (+0) од;

· гелікоптерів – 269 (+1) од;

· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6);

· крилаті ракети ‒ 711 (+0);

· кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

· автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од;

· спеціальна техніка ‒ 180 (+0).

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