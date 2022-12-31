Плюс 710: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 105 960 осіб, 3029 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 31.12.2022 орієнтовно склали:
· особового складу - близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано;
· танків ‒ 3029 (+3) од;
· бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од;
· артилерійських систем – 2016 (+6) од;
· РСЗВ – 423 (+0) од;
· засоби ППО ‒ 213 (+1) од;
· літаків – 283 (+0) од;
· гелікоптерів – 269 (+1) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6);
· крилаті ракети ‒ 711 (+0);
· кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од;
· спеціальна техніка ‒ 180 (+0).
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