В Херсонській області ліквідовано близько 200 загарбників

Деталі

В районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області, ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється.

Окрім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Додамо

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників.