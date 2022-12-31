В Херсонській області ліквідовано близько 200 загарбників
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня, інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
В районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області, ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється.
Окрім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.
Додамо
Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників.