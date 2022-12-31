В Херсонской области ликвидировано около 200 захватчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря, информирует Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области, ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется.
Кроме того, вблизи Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.
Добавим
Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Сбит вражеский разведывательный БпЛА типа “Орлан-10”.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 5 складов боеприпасов, а также 2 радиолокационные станции захватчиков.