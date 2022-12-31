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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Плюс 710: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Киев • УНН

 • 416389 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 105 960 человек, 3029 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 31.12.2022 ориентировочно составили:

· личного состава – около 105 960 (+710) человек ликвидировано;

· танков ‒ 3029 (+3) ед;

· боевых бронированных машин – 6075 (+16) ед;

· артиллерийских систем – 2016 (+6) ед;

· РСЗВ–423 (+0) ед;

· средства ПВО – 213 (+1) ед;

· самолетов – 283 (+0) ед;

· вертолетов – 269 (+1) ед;

· БПЛА оперативно-тактического уровня –1746 (+6);

· крылатые ракеты – 711(+0);

· корабли / катера ‒ 16 (+0) ед;

· автомобильной техники и автоцистерн – 4707 (+24) ед;

· специальная техника – 180 (+0).

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