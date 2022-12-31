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14:16 • 26695 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рашисты закрыли Геническ на выезд до 6 января

Рашисты закрыли Геническ на выезд до 6 января

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Российские оккупанты закрыли на выезд город Геническ Херсонской области до 6 января, передает УНН со ссылкой на возведение Генштаба.

Цитата

"Российские оккупационные войска ужесточили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории. Так, с 31 декабря 2022 по 6 января 2023 закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел", - говорится в сообщении.

Добавим

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 105 960 человек, 3029 танков и сотен единиц военной техники.

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