Рашисты закрыли Геническ на выезд до 6 января

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"Российские оккупационные войска ужесточили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории. Так, с 31 декабря 2022 по 6 января 2023 закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел", - говорится в сообщении.

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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 105 960 человек, 3029 танков и сотен единиц военной техники.