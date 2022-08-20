Рашисти ведуть спроби покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Генштаб у зведенні станом на 18 годину повідомляє, що на Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони. Намагається покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку, передає УНН.
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На Запорізькому напрямку противник намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони. Здійснив обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольгівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове. Авіація ворога діяла по районах Білогірʼя, Залізничного, Малих Щербаків та Малої Токмачки.
Здійснював обстріли із танків та різнокаліберної артилерії біля Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще п’ятнадцяти населених пунктів. Завдав авіаційного удару неподалік Ольгиного. Веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне.
Корабельне угруповання противника в готовності до застосування утримує два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.