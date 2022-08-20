Рашисты ведут попытки улучшить тактическое положение на Николаевском направлении – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Генштаб в сводке по состоянию на 18 часов сообщает, что на Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении, передает УНН.
Детали
На Запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкое и Степное. Авиация врага действовала по районам Белогорья, Железнодорожного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.
Совершал обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Ведет наступательное сражение в направлении Васильки – Благодатное.
Корабельная группировка противника в готовности к применению удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.