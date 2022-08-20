Рашисты ведут попытки улучшить тактическое положение на Николаевском направлении – Генштаб

Детали

На Запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкое и Степное. Авиация врага действовала по районам Белогорья, Железнодорожного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

Совершал обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Ведет наступательное сражение в направлении Васильки – Благодатное.

Корабельная группировка противника в готовности к применению удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.