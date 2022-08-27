Рашисти ударили по Нікополю двома ракетами "земля-повітря": зачепило адмінбудівлю та дві багатоповерхівки

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"По Нікополю сьогодні завдали ракетного удару. Окупанти випустили дві ракети "земля-повітря". Зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території. Внаслідок обстрілу постраждалих немає", - написав Лукашук.

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Крім того, за його словами, зі ствольної артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач.

Також у Томаківській громаді сьогодні наші військові збили безпілотник росіян. Ще одна пташка доліталася, бо, як кажуть у нас в Україні, – нічого шастать і розвідувати, повідомив Лукашук.

У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Апостолівської громад. Без жертв, без руйнувань.

В інших районах Дніпропетровщини ворожих атак не зафіксовано.

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