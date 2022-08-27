Рашисты ударили по Никополю двумя ракетами "земля-воздух": задело админздание и две многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По Никополю сегодня нанесли ракетный удар. Оккупанты выпустили две ракеты "земля-воздух". Задело админздание, две многоэтажки. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
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"По Никополю сегодня нанесли ракетный удар. Оккупанты выпустили две ракеты "земля-воздух". Задело админздание, две многоэтажки. Кроме этого, произошел пожар на открытой территории. В результате обстрела пострадавших нет", - написал Лукашук.
Детали
Кроме того, по его словам, из ствольной артиллерии враг ударил по Марганецкой громаде. Люди не пострадали. Есть повреждения двух десятков построек и линии электропередач.
Также в Томаковской громаде сегодня наши военные сбили беспилотник россиян. Еще одна птичка долеталась, потому что, как говорят у нас в Украине, – нечего шнырять и разведывать, сообщил Лукашук.
В Криворожском районе оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Апостоловской громад. Без жертв, без разрушений.
В других районах Днепропетровщины вражеские атаки не зафиксированы.
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