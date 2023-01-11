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рашисти продовжують воювати з дитячою лікарнею у Херсоні: вдарили по місцю надання допомоги немовлятам

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Російські окупанти знову атакували Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. Обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

рашисти продовжують воювати з дитячою лікарнею у Херсоні: вдарили по місцю надання допомоги немовлятам

Цитата

«російські окупанти продовжують воювати з Херсонською обласною дитячою клінічною лікарнею. Вчора ввечері рашисти знову атакували медзаклад – обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус – у будівлі вибито вікна», - написав Янушевич у Telegram.

За його словами, також постраждала й поліклініка лікарні, у якій через обстріли вибито значну кількість вікон.

«На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали», - додав Янушевич.

Доповнення

У перші хвилини Нового року росія завдала удару по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні, ворог випустив близько семи снарядів.

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