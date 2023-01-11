рашисти продовжують воювати з дитячою лікарнею у Херсоні: вдарили по місцю надання допомоги немовлятам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Російські окупанти знову атакували Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. Обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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«російські окупанти продовжують воювати з Херсонською обласною дитячою клінічною лікарнею. Вчора ввечері рашисти знову атакували медзаклад – обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус – у будівлі вибито вікна», - написав Янушевич у Telegram.
За його словами, також постраждала й поліклініка лікарні, у якій через обстріли вибито значну кількість вікон.
«На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали», - додав Янушевич.
Доповнення
У перші хвилини Нового року росія завдала удару по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні, ворог випустив близько семи снарядів.