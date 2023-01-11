рашисты продолжают воевать с детской больницей в Херсоне: ударили по месту оказания помощи младенцам

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«российские оккупанты продолжают воевать с Херсонской областной детской клинической больницей. Вчера вечером рашисты снова атаковали медучреждение – обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус – в здании выбиты окна», - написал Янушевич в Telegram.

По его словам, также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон.

«К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали», - добавил Янушевич.

Дополнение

В первые минуты Нового года россия нанесла удар по Херсонской областной детской клинической больнице, враг выпустил около семи снарядов.