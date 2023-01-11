рашисты продолжают воевать с детской больницей в Херсоне: ударили по месту оказания помощи младенцам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Российские оккупанты снова атаковали Херсонскую областную детскую клиническую больницу. Обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Цитата
«российские оккупанты продолжают воевать с Херсонской областной детской клинической больницей. Вчера вечером рашисты снова атаковали медучреждение – обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус – в здании выбиты окна», - написал Янушевич в Telegram.
По его словам, также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон.
«К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали», - добавил Янушевич.
Дополнение
В первые минуты Нового года россия нанесла удар по Херсонской областной детской клинической больнице, враг выпустил около семи снарядов.