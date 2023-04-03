Рашисти обстріляли Авдіївку і поцілили в автобус: водія поранили, а пасажирку - вбили
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Одна людина загинула, одна дістала поранень під час обстрілу Авдіївки російською окупаційною армією. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"Росіяни вдарили по проспекту Індустріальний, поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини - водій і пасажирка.
Водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям", - написав Кириленко у Telegram.
Додамо
За словами голови ОВА, практично у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр: 2 будинки згоріли вщент, ще 3 пошкоджено.
"Але на щастя, під час цього обстрілу ніхто не постраждав — люди вчасно евакуювалися", - резюмував Кириленко.
Він також наголосив, що будь-яка точка на Донеччині є потенційно небезпечною, і єдиний спосіб вберегтися — виїхати до інших регіонів країни.
Нагадаємо
Російські окупанти за 2 квітня вбили шістьох жителів Донеччини. Ще 15 людей в області отримали поранення.