Окупанти вбили шістьох жителів Донеччини, ще 15 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські окупанти за 2 квітня вбили шістьох жителів Донеччини. Ще 15 людей в області отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«росія вбиває цивільних! За 2 квітня росіяни вбили 6 жителів Донеччини - у Костянтинівці. Ще 15 людей в області дістали поранення», - повідомив Кириленко.
Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Кириленко повідомляв раніше, що щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці.