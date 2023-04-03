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Окупанти вбили шістьох жителів Донеччини, ще 15 отримали поранення

Окупанти вбили шістьох жителів Донеччини, ще 15 отримали поранення

Київ • УНН

 • 682592 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські окупанти за 2 квітня вбили шістьох жителів Донеччини. Ще 15 людей в області отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

«росія вбиває цивільних! За 2 квітня росіяни вбили 6 жителів Донеччини - у Костянтинівці. Ще 15 людей в області дістали поранення», - повідомив Кириленко.

Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Кириленко повідомляв раніше, що щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці.

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