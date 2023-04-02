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Ворог вдарив по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих

Ворог вдарив по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих

Київ • УНН

 • 695568 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Цитата

«Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки», - повідомив Кириленко у своєму Телеграм-каналі.

Він додав, що постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція.

Інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися мірою надходження.

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