Ворог вдарив по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих

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«Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки», - повідомив Кириленко у своєму Телеграм-каналі.

Він додав, що постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція.

Інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися мірою надходження.

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