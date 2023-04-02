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Ворог знову обстріляв Авдіївку – пошкоджено Будинок культури

Ворог знову обстріляв Авдіївку – пошкоджено Будинок культури

Київ • УНН

 • 690017 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Донецькому напрямку вночі росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку – пошкоджено садовий кооператив і Будинок культури. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Також під вогнем Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка – обійшлось без жертв.

Кириленко також повідомив про ситуація на Горлівському напрямку.

«Торецьк зазнав удару з «Градів» — поранено 3 людини, пошкоджено Будинок культури, школу, адмінбудівлю, ЦНАП і 2 житлових будинки. Відомо про 2 поранених у Бахмуті. Поодинокі обстріли відбувалися на околицях Часовоярської і Соледарської громад», - повідомив Кириленко.

На Лисичанському напрямку у Лиманській громаді під вогнем опинилися Торське і Зарічне. Також обстріли зафіксовано у Сіверську та прилеглих селах.

«Всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини», - повідомив голова ОВА.

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