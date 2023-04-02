Ворог знову обстріляв Авдіївку – пошкоджено Будинок культури
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Донецькому напрямку вночі росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку – пошкоджено садовий кооператив і Будинок культури. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Також під вогнем Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка – обійшлось без жертв.
Кириленко також повідомив про ситуація на Горлівському напрямку.
«Торецьк зазнав удару з «Градів» — поранено 3 людини, пошкоджено Будинок культури, школу, адмінбудівлю, ЦНАП і 2 житлових будинки. Відомо про 2 поранених у Бахмуті. Поодинокі обстріли відбувалися на околицях Часовоярської і Соледарської громад», - повідомив Кириленко.
На Лисичанському напрямку у Лиманській громаді під вогнем опинилися Торське і Зарічне. Також обстріли зафіксовано у Сіверську та прилеглих селах.
«Всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини», - повідомив голова ОВА.