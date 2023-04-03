Оккупанты убили шестерых жителей Донецкой области, еще 15 получили ранения

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«россия убивает гражданских! За 2 апреля россияне убили 6 жителей Донецкой области - в Константиновке. Еще 15 человек в области получили ранения», - сообщил Кириленко.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Кириленко сообщал ранее, что по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены во время обстрела в Константиновке.