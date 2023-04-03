Рашисты обстреляли Авдеевку и попали в автобус: водителя ранили, а пассажирку - убили
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Один человек погиб, один получил ранения во время обстрела Авдеевки российской оккупационной армией. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
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"Россияне ударили по проспекту Индустриальный, попали в ведомственный автобус, в котором в то время находилось два человека - водитель и пассажирка.
Водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью", - написал Кириленко в Telegram.
Добавим
По словам главы ОГА, практически в то же время массированному обстрелу подвергся Часов Яр: 2 дома сгорели дотла, еще 3 повреждены.
"Но к счастью, во время этого обстрела никто не пострадал — люди вовремя эвакуировались", - резюмировал Кириленко.
Он также подчеркнул, что любая точка в Донецкой области является потенциально опасной, и единственный способ уберечься — выехать в другие регионы страны.
Напомним
Российские оккупанты за 2 апреля убили шестерых жителей Донецкой области. Еще 15 человек в области получили ранения.