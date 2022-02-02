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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 22517 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Київ • УНН

 • 16483 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Станом на 8:20 середи, 2 лютого, на дорогах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Степана Бандери, Леся Курбаса, Голосіївському.

Окрім цього, рух ускладнено вулицями Вадима Гетьмана, Саксаганського, Жилянською, Олени Теліги, Дегтярівською, Великою Васильківською, Щусєва.

На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Попудренка, Гната Хоткевича, Кіото.

Рух на мосту Патона було ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На Північному мосту та Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.

Доповнення

2-3 лютого у західних областях невеликий сніг, у південно-східних областях мокрий сніг з дощем, на решті територіі без істотних опадів.

Українські Національні Новини

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