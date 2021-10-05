Ранок у Києві розпочався із заторів: де "тягнучка"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 5 жовтня, на дорогах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
Деталі
Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Науки, Повітрофлотському та Перемоги.
Окрім того, рух ускладнено на вулицях Вадима Гетьмана, Олени Теліги, В'ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Семена Скляренка, Автозаводській, Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Кирилівській, Вишгородській та Михайла Максимовича.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна і проспектах Бажана та Соборності.
Рух на мостах Дарницькому, Патона, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро і Південному помітно незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.
Доповнення
У Київській області сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень близько 15°.