Утро в Киеве началось с пробок: где “тянучка”
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 5 октября, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Науки, Воздухофлотском и Победы.
Кроме того, движение затруднено на улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Семена Скляренко, Автозаводской, Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Кирилловской, Вышгородской и Михаила Максимовича.
Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина и проспектах Бажана и Соборности.
Движение на мостах Дарницком, Патона, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро и Южном заметно незначительное осложнение движения в направлении правого берега.
Дополнение
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем около 15°.