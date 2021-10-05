Без дождей и до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Украине сегодня осадков не ожидается. Ночью - заморозки, днем - до 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 5 октября без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях и на Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, в северных и центральных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 12-17° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье 15-20°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем около 15°.
Добавим
Сегодня, 5 октября, в мире отмечают Всемирный День учителя, а верующие чтят память ветхозаветного пророка Ионы.