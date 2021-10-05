Без дощів і до 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Україні сьогодні опадів не очікується. Уночі - заморозки, удень - до 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 5 жовтня без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях та на Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, у північних та центральних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 12-17° тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті 15-20°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень близько 15°.
Додамо
Сьогодні, 5 жовтня, у світі відзначають Всесвітній День вчителя, а віряни вшановують пам'ять старозавітного пророка Йони.