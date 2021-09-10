Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У столиці станом на 8:10 у п'ятницю, 10 вересня, помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Затори утворилися на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Валерія Лобановського та на вулицях Жилянській, Семена Скляренка та на вулиці Кирилівській.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Павлівській, Вадима Гетьмана.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності.
Рух на мостах Північному, Патона та Дарницькому ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Південному мосту спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.
Доповнення
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°; у Києві вночі 10-12°, вдень близько 25°.